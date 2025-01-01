В Перми обсудили развитие системы туристско-информационных центров России Поделиться Твитнуть

В Перми прошёл VII Всероссийский съезд туристско-информационных центров (ТИЦ), собравший свыше 150 представителей отрасли, органов власти, музейных комплексов, туроператоров и специализированных организаций из 55 субъектов РФ.

Как сообщили в правительстве региона, центральной темой стало совершенствование механизмов создания и функционирования сети ТИЦ. В рамках пленарных заседаний, экспертных сессий и дискуссионных площадок участники рассмотрели вопросы межрегионального взаимодействия, цифровых технологий для ТИЦ, современных подходов к работе с туристами и перспективы развития отрасли. По итогам съезда была составлена резолюция, в которой зафиксированы ключевые направления развития системы ТИЦ в РФ.

Впервые в Перми состоялись проектные сессии и мастер-классы, посвящённые лучшим региональным практикам и совместным инициативам. Участники выполняли задания, направленные на изучение технологий продвижения, аудита городских маршрутов и взаимодействия с экскурсионным сообществом.

Президент Партнерства ТИЦ НП «НАИТО» подчеркнул важность межрегионального сотрудничества, включая взаимодействие с ведущими туристическими центрами страны.

На съезде были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центром развития туризма Пермского края и НАИТО, а также между Санкт-Петербургским городским туристско-информационным бюро и администрацией Нижнего Новгорода.

Впервые была организована детская программа с участием детских советов по туризму Пермского края и Республики Башкортостан.

