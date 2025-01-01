Осуждён пермяк, накопивший долг по алиментам в размере 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор мужчине, задолжавшему по алиментам 2 млн руб. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ, ему назначены исправительные работы, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело 49-летнего местного жителя рассматривалось Свердловским районным судом. В материалах дела сказано, что ответчик, ранее уже понёсший административное и уголовное наказание за аналогичное правонарушение, не предпринял никаких усилий для исправления ситуации. В текущем году он продолжил игнорировать свои обязательства по выплате алиментов. В результате общая сумма долга превысила 2 млн руб.

Принимая во внимание доводы государственного обвинителя, суд постановил назначить подсудимому восемь месяцев исправительных работ. В течение этого срока из заработной платы осуждённого будет удерживаться 5% в пользу государства. Данное решение суда ещё не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.