Спасатели в Прикамье нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку Она вместе со взрослыми пошла собирать грибы

В Пермском крае завершилась операция по обнаружению пятилетней девочки и троих взрослых, которые потерялись в лесу. Информацию об этом предоставила спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

Инцидент произошёл вечером 21 сентября. Около 17:37 дежурному ЕДДС поступил сигнал о том, что в лесном массиве в районе д. Гусево заблудилась группа людей, среди которых был маленький ребёнок. На поиски были отправлены две оперативные группы спасателей — № 4 и 8.

По прибытии на место происшествия спасатели немедленно приступили к поисковым мероприятиям. Спустя час поисков группа была обнаружена и выведена из лесного массива, сообщили в поисково-спасательной службе КМО.

Установлено, что пропавшими были мужчина 1965 г.р., две женщины 1961 и 1971 г.р. и девочка пяти лет. Обнаруженные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

