Новым руководителем Главного следственного управления МВД Прикамья стала Оксана Юдина Она родом из Брянской области Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Генерал-майор полиции, глава ГУ МВД России по Пермскому краю Владислав Толкунов представил личному составу и представителям силовых ведомств региона полковника юстиции Оксану Юдину. Ее назначили заместителем начальника краевого главка — начальником Главного следственного управления полиции. Указ о назначении подписал президент Путин 8 сентября 2025 года.

На встрече присутствовали руководители различных подразделений МВД, представители прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, МЧС, таможни, ФССП и транспортной полиции.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Владислав Толкунов отметил профессиональный путь Оксаны Юдиной от следователя до руководителя следственного управления в Брянской области, подчеркнув её успешную работу и высокие показатели руководимых ею подразделений. В свою очередь, Оксана Юдина выразила благодарность за доверие и пообещала приложить усилия для повышения эффективности следственных органов Пермского края. Она подчеркнула принципы законности, честности и справедливости в своей работе, надеясь на сотрудничество с коллегами.

Оксана Юдина родилась в Брянской области в 1977 году. В 2006-м получила высшее юридическое образование. Служит в органах внутренних дел с 2007 года. Имеет награды МВД России, включая медали «За отличие в службе» и нагрудные знаки «За отличную службу в МВД» и «Лучший следователь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.