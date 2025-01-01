Волейболисты пермской «Камы» вырвали победу у челябинского «Динамо» Поделиться Твитнуть

Фото: волейбольный клуб "Магнитка"

В стартовом кубковом поединке сезона волейбольная команда «Кама» (Пермь) сразилась с челябинским «Динамо», сообщили в ЦСП Пермского края.

В двух первых партиях динамовцы вырвали победу с идентичным результатом 25:22. Тем не менее, в третьем и четвертом сетах «Кама» внесла ощутимые изменения в игру и уверенно взяла верх над противником со счётом 25:16 и 25:19. На решающем тай-брейке пермские волейболисты полностью доминировали, завершив его со счётом 15:8 в свою пользу.

Итог встречи: 3:2 в пользу «Камы».

Завтра «Кама» продолжит борьбу на групповом этапе Кубка России. Их следующим соперником станет ВК «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

