«Т Плюс» начинает подачу тепла клиентам в Перми

С 22 сентября Пермские тепловые сети, входящие в состав Пермского филиала ПАО «Т Плюс», приступили к подаче тепла в жилые и социальные объекты Перми. Энергетики в первую очередь начали подключение к теплоснабжению объектов социальной сферы — детских садов, школ, а также медицинских, образовательных и культурных учреждений.

Основанием для начала отопительного периода в краевой столице стало постановление № 640 от 18 сентября 2025 года, которое подписал глава города Эдуард Соснин. Подача тепла в жилые дома также началась 22 сентября.

«Для нас крайне важно, чтобы в учебных заведениях, больницах и учреждениях культуры был своевременно создан комфортный температурный режим. Одновременно с этим будет выполняться подключение жилого фонда», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Подключение многоквартирных домов будет производиться поэтапно, с постоянным контролем соблюдения необходимых гидравлических и температурных параметров для обеспечения надёжной работы внутридомовых отопительных систем. Специфика процесса запуска отопления связана с особенностями пермского рельефа: для подачи тепла в нижние кварталы города, расположенные ближе к Каме, требуется обязательный запуск насосных станций.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/26 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели необходимые ремонты. В ходе гидравлических испытаний выполнена профилактика 2056 км тепловых сетей, переложено 18,5 км тепломагистралей. В краевой столице проверено оборудование четырёх пермских ТЭЦ (№ 6, 9, 13 и 14), трёх водогрейных котельных, 27 малых котельных, 12 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. От надёжного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение.

