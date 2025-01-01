Трудинспекция Прикамья расследует смерть рабочего в колодце Несчастный случай произошёл в результате отравления газом Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Оханске 19 сентября произошёл несчастный случай, в результате которого двое работников предприятия жилищно-коммунального хозяйства отравились газом. Один из них скончался. Государственная инспекция труда Прикамья приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

«Предварительно установлено, что 19 сентября, при выполнении аварийно-восстановительных работ в колодце возле образовательного учреждения, слесарь скончался в результате отравления газом. Второй слесарь госпитализирован в медицинское учреждение с тяжёлым отравлением», — сообщили в ведомстве.

В данный момент формируется комиссия по расследованию несчастного случая, устанавливаются очевидцы. Работодателя опросят, проведут правовой анализ документов. Для установления причины смерти слесаря запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы.

Также надзорным органом проводится незамедлительное контрольное мероприятие. В случае обнаружения нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, а материалы расследования направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

