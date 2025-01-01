Представитель Прикамья — в двадцатке сильнейших конкурса «Лучший лесной пожарный-2025» Финал состоялся в Красноярске Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 15 по 18 сентября в Красноярске проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный», который организовала Федеральная Авиалесоохрана при поддержке Рослесхоза, губернатора и правительства Красноярского края. Соревнования состоялись в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», цели которого помогают решать задачи по сохранению лесов.

В профессиональных состязаниях приняли участие сотрудники Федеральной Авиалесоохраны и наземных лесных служб из 18 регионов России, а также представители профессиональных сообществ Беларуси и Армении. Пермский край представил победитель регионального этапа конкурса «Лучший лесной пожарный-2025», десантник-пожарный краевого учреждения «Пермский лесопожарный центр» Руслан Можаев.

Конкурсные испытания проходили в три этапа. В пресс-службе минприроды Прикамья рассказали, что первым стало прохождение лесопожарной полосы препятствий, имитирующей лесные завалы, заболоченные территории, каменистые россыпи. Здесь участники состязались в умении и скорости преодоления всех препятствий с попутной демонстрацией навыков работы с основополагающими инструментами лесного пожаротушения — с ранцевым лесным огнетушителем, бензопилой и мотопомпой. Во втором этапе пожарные соревновались в точности и скорости ориентирования на местности в незнакомом лесном массиве. Третьим испытанием стало спортивное многоборье, включающее бег с грузом на плечах, подтягивание и прокачивание пресса.

Победителей и призёров определили по общей сумме баллов в трёх состязаниях. Победителем федерального этапа XI Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный 2025 года» с международным участием стал Евгений Агеев их Ханты-Мансийского АО, второе место занял Валерий Романов из Республики Коми, третье — Динарт Зиятдинов из Республики Татарстан. Руслан Можаев из Пермского края вошёл в двадцатку сильнейших.

Добавим, что в программу мероприятия также были включены учения Федеральной Авиалесоохраны и Лесопожарного центра Красноярского края по тушению условного лесного пожара с десантированием авиапожарных с борта вертолёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.