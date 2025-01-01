С начала сезона в Пермском крае произошёл 31 лесной пожар В выходные горели деревья в Гайнском лесничестве Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Гайнском лесничестве Пермского края 20 сентября удалось быстро справиться с лесным пожаром. Огнем было охвачено 0,15 га лесной территории. Об этом сообщили в Минприроды.

В борьбе с огнём участвовали девять сотрудников Пермского лесопожарного центра.

С начала пожароопасного периода в Пермском крае был зарегистрирован 31 случай возгорания в лесах, общей площадью 44,17 га. Подавляющее большинство — 90% — пожаров были потушены в течение 24 часов после обнаружения.

На 22 сентября активных очагов огня в лесах Пермского края не наблюдается.

При обнаружении признаков лесного пожара жителей региона просят немедленно сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу по номерам: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или позвонить на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

