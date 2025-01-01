Жителям Прикамья предлагают обменять монеты на купюры В регионе стартовала «Монетная неделя» Поделиться Твитнуть

С 22 сентября по 4 октября 2025 года в Пермском крае проходит общероссийская акция «Монетная неделя». Любой житель региона может без взимания платы конвертировать скопившиеся металлические деньги в бумажные или перевести их на свой банковский счёт. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

В регионе в данной инициативе участвуют 17 банковских учреждений и 65 их филиалов. Кроме того, в акции задействованы более 350 магазинов крупных торговых сетей, где также можно обменять монеты на банкноты.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю, подчеркнул, что для обмена монет в банке или перевода на счёт потребуется удостоверение личности. Рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номиналу. В магазинах паспорт не нужен, но могут действовать определённые условия, например, ограничения по времени приёма монет. Акция позволяет вернуть монеты из личных накоплений в экономический оборот и снизить расходы на их производство.

К обмену принимаются любые монеты Банка России, находящиеся в обращении, включая поврежденные.

В ходе «Монетной недели» в апреле жители Пермского края вернули в оборот 582,5 тыс. монет на общую сумму 2,4 млн руб. По всей стране было возвращено более 51 млн монет на сумму 242 млн руб.

