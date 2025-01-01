Медиана зарплаты за II квартал 2025 года в Прикамье составила 61,5 тысячи рублей Её хватит на 2,5 фиксированного набора товаров и услуг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чистая медианная зарплата в Пермском крае по итогам II квартала 2025 года составила 61 547 руб. Такой суммы хватит на 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. Данные подготовлены по заказу агентства «РИА Новости».

За указанный период средняя начисленная заработная плата в России достигла почти 100 тыс. руб., что на 16% выше, чем в прошлом году. Отношение чистой зарплаты Прикамья к среднероссийскому значению составляет 1,0.





В лидерах расположился Крайний Север. В Ямало-Ненецком АО зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза (140,6 тыс. руб.), в Чукотском АО на неё можно приобрести 4,3 фиксированного набора (171 тыс. руб.), а в Ненецком АО (116,9 тыс. руб.) и Магаданской области (128,2 тыс. руб.) — по четыре.





Регионами РФ с самыми низкими чистыми зарплатами в апреле-июне 2025 года стали Дагестан, Ингушетия и Чечня, где медиана составила менее 35 тыс. руб. в месяц или всего 50% от среднероссийского значения.

