В Перми скончалась сотрудница епархиального управления Марина Пономарёва долгое время боролась с серьёзным недугом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На 58-м году жизни скончалась Марина Пономарёва, работавшая в Пермском епархиальном управлении. Как сообщает пресс-служба Пермской митрополии, причиной смерти стала продолжительная и тяжёлая болезнь.

Более двух десятилетий Марина Сергеевна отдала служению церквям Пермской епархии. Она трудилась во Всехсвятском храме, храме Симеона Верхотурского и церкви Андрея Первозванного. С 2022 года выполняла обязанности в приёмной епархиального управления.

Сослуживцы вспоминают о ней как об очень отзывчивом и дружелюбном человеке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.