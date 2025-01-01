На пожаре в Прикамье травмированы три человека Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В п. Набережный Красновишерского муниципального округа Пермского края ночью 22 сентября произошёл пожар. Загорелся многоквартирный дом. Как уточнили в краевом главке МЧС, вызов к зданию на ул. Лесной спасатели получили в 02:19. Оперативно к указанному месту были направлены экстренные службы: семь единиц техники и 20 спасателей.

По прибытии первого пожарного расчёта было установлено, что огнём охвачен дом с восьмью квартирами.

В результате пожара пострадали трое взрослых: один травмирован из-за воздействия опасных факторов пожара, двое получили повреждения в результате падения. Детей среди пострадавших нет.

До прибытия пожарных расчётов шесть жильцов самостоятельно покинули горящее здание.

Общая площадь, затронутая огнём, составила 96 кв. м.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание электропроводки.

