Дом, который думает о тебе: как новосёлы в Култаево управляют жизнью со смартфона

«Ростелеком Ключ» открыл сотую дверь в мир умных технологий. Юбилейным стал жилой комплекс в селе Култаево. Теперь и у жителей дома отдалённого района Перми есть полный доступ к современному цифровому сервису — наравне с горожанами.

Представьте: вы заезжаете в новую квартиру, распаковываете вещи, а вечером всей семьёй серфите Всемирную сеть или смотрите любимый фильм в HD-качестве. Вам не нужно неделями ждать мастера, чтобы провести интернет. Включили роутер — и всё уже работает. Так сегодня выглядит современное продуманное жильё. И за этим цифровым комфортом стоит целая экосистема умных технологий. Примером их успешного внедрения служит новый ЖК «Миниполис Култаево Парк» в Култаево. Здесь цифровые технологии работают на безопасность и комфорт собственников: десятки камер следят за порядком как внутри, так и вокруг дома, умные домофоны с видеофиксацией установлены на каждом подъезде, а колясочные защищены системами контроля доступа. Для жильцов это не просто технологии — это спокойствие за свою семью и имущество.

Константин Устинов, житель дома:

— При выборе квартиры мы с супругой сразу обратили внимание на безопасность и современные сервисы. Весь двор под присмотром видеокамер. И главное — всё управляется с телефона: можно удалённо открыть дверь близким, если вдруг они забыли ключи, посмотреть, кто пришел и что происходит на парковке. Это невероятно удобно и действительно даёт чувство комфорта и защищённости.

Платформа «Ростелеком Ключ» отвечает высоким требованиям компаний-застройщиков и новосёлов. Специалисты провайдера прокладывают всю инфраструктуру на этапе котлована, чтобы к моменту заселения жильцы получили готовый продукт под ключ: от скоростного интернета до умных сервисов.

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»:

— Этот объект стал для нас особенным — сотым домом, оснащённым нашей цифровой инфраструктурой. Для нас это символичный рубеж. Мы гордимся тем, что наши услуги становятся всё ближе к людям, независимо от места проживания. «Ростелеком» предоставляет новосёлам современные решения: от умных домофонов до видеонаблюдения и автоматизированных систем учёта коммунальных ресурсов. Собственники квартир живут в удобной цифровой среде, где всё уже настроено и функционирует без дополнительных усилий.

«Ростелеком» уже долгое время предлагает строительным компаниям уникальное решение для эффективного управления жилыми комплексами и прилегающими территориями — платформу «Ростелеком Ключ». Сервис предоставляет жильцам максимальный комфорт и безопасность: аудио- и видеосвязь с гостями, дистанционное открывание подъездных дверей и шлагбаумов независимо от того, где находится владелец квартиры, комплексное видеонаблюдение за территорией и архив записей.

Аркадий Ларин, заместитель генерального директора строительной группы «Ракета»:

— Это синергия: мы строим стены, а «Ростелеком» наполняет их современными технологиями. Компания идеально подошла нам для внедрения цифровых сервисов в новостройки. Прежде всего, монтаж инфраструктуры происходит ещё на этапе возведения стен здания, что значительно сокращает расходы на оборудование объектов камерами наблюдения и домофонными панелями. Кроме того, комплексный подход «Ростелекома» помогает сделать новостройки более привлекательными для покупателей. Современные технологии повышают комфорт проживания и обеспечивают надёжную защиту имущества, что особенно ценится будущими владельцами квартир».

Никита Самсонов, генеральный директор сервисной компании «Ракета»:

— Главный принцип — это охраняемая территория. Благодаря системе видеонаблюдения и контроля доступа в доме не будет посторонних. Мы видим всё, что происходит внутри двора и в подъездах, в режиме 24/7. Для нас это инструмент повышения качества услуг и оптимизация работы.

Сегодня в Перми платформой «Ростелеком Ключ» пользуются больше 13 тыс. семей в новостройках и более 5 тыс. во вторичном жилье. Управление опциями сервиса происходит через одноимённое приложение в смартфоне.

