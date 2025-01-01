За неделю на дорогах Перми пострадали 28 человек Двое погибли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 по 21 сентября в Перми зарегистрировано 19 ДТП. В результате аварий 28 человек пострадали, получив травмы разной тяжести. Среди раненых 11 детей и подростков. Два человека скончались. Об этом сообщили в городской ГАИ.

За неделю в краевом центре выявлено 28 автомобилистов, управлявших транспортом с признаками опьянения (четыре человека повторно нарушили закон, сев за руль в нетрезвом виде).

Кроме того, 41 водитель был уличён в управлении автомобилем без водительского удостоверения. Зафиксировано три случая выезда на встречную полосу движения, 57 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 50 нарушений Правил дорожного движения со стороны самих пешеходов.

Дорожная полиция обращается к жителям и гостям города с настоятельной просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности окружающих на дорогах.

