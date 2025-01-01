Жительница Перми возместила ущерб за нанесение побоев в детской поликлинике Пермячки повздорили из-за очереди в кабинет Поделиться Твитнуть

В Перми произошёл инцидент в детской поликлинике. Родители юных пациентов поспорили из-за очереди в процедурный кабинет.

Женщина с сыном прошла без очереди, ссылаясь на время в талоне, что вызвало негодование у матери с двумя дочерьми, ожидавшей вызова. Конфликт перерос в драку: мать двоих детей набросилась на оппонентку, хватая её за волосы и нанося удары по голове. Во время потасовки у пострадавшей пропал телефон, позднее найденный сломанным на территории больницы. Свидетели утверждали, что видели, как нападавшая разбивала гаджет о дерево.

В результате инцидента пострадавшей потребовалось восстанавливать дорогостоящий телефон (за 25 тыс. руб.) и лечить повреждения кожи головы и волос. Учитывая моральные страдания ребёнка, женщина обратилась в суд для компенсации ущерба.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ранее истица сама была признана виновной в нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Оппонентка подала заявление в полицию, утверждая, что та первая применила физическую силу, ударив её по лицу и оставив царапины. Это было подтверждено медицинским заключением и решением мирового суда. Тем не менее суд удовлетворил требования истца, учитывая её физическую боль, моральные страдания и повреждение имущества.

Судебные приставы Дзержинского района взыскали с должницы около 45 тыс. руб. Поскольку в добровольный срок решение суда не было исполнено, были арестованы банковские счета и наложен запрет на регистрацию недвижимости (квартиры, земельного участка и овощной ямы). Также был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от долга. Благодаря принудительным мерам компенсация была выплачена, сообщили в ГУФССП по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.