Приставы заставили отель в центре Перми избавиться от крыс

фото: wirestock

freepik.com

Под надзором службы судебных приставов гостиница в центре Перми выполнила предписания санитарных норм и избавилась от крыс.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, мусорка, относящаяся к одной из пермских гостиниц, превратилась в место активного размножения грызунов. На протяжении нескольких лет крысы, распространявшиеся с этой территории, беспокоили обитателей ближайшего дома (ул. Екатерининская, 96). Животные портили автомобили, припаркованные во дворе, и проникали в подвалы и подъезды. Несмотря на многочисленные обращения граждан в Роспотребнадзор, ситуация не улучшилась, что стало поводом для обращения в судебные органы.

Суд, учитывая, что массовое скопление грызунов несёт прямую угрозу здоровью и безопасности населения, удовлетворил иск и обязал гостиницу в двухмесячный срок провести полный комплекс мероприятий по уничтожению грызунов на своей территории.

Соответствующее исполнительное решение было направлено в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Администрация организации-должника была официально уведомлена о начале исполнительного производства и предупреждена о возможных мерах административной и уголовной ответственности за отказ выполнять законные требования судебного пристава и судебное решение. Этого оказалось достаточно, и юридическое лицо оперативно приняло меры для устранения нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Теперь на площадке для мусора и прилегающей территории регулярно проводится дератизация, а также осуществляется контроль эффективности мероприятий по истреблению грызунов.

Исполнительное производство успешно завершено фактическим исполнением, рассказали в ведомстве.

Напомним, ещё год назад СМИ писали о жалобах жильцов дома по ул. Екатерининской, 96 на крыс, которые, вероятно, расплодились на мусорной площадке бара SHEAMUS, находящегося в отеле «Прикамье».

