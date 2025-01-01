Подводная лодка «Пермь» завершила ходовые испытания в Белом море Её спустили на воду в марте 2025 года Поделиться Твитнуть

фото: Первый канал

В Белом море завершился первый этап заводских ходовых испытаний новейшего атомного подводного крейсера К-572 «Пермь», спроектированного по модернизированному проекту 885М «Ясень-М», сообщает Первый канал.

Строительство субмарины осуществлялось на мощностях «Северного машиностроительного предприятия» (СМП), входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Церемония закладки головного атомного подводного крейсера К-572 «Пермь» состоялась 29 июля 2016 года в Северодвинске.

Проектирование осуществлялось в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит».

Спуск крейсера «Пермь» с эллинга СМП произошел 27 марта 2025 года. Во время торжественной церемонии президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что «Пермь» является первой многоцелевой подводной лодкой в стране, оснащённой гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

