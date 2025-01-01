Банк в Перми выплатит компенсацию за оформление сомнительного кредита Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми «Альфа-Банк» возместит ущерб, причинённый оформлением подозрительного займа, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В материалах дела сказано, что в феврале прошлого года мошенники незаконно проникли в личный кабинет 73-летней жительницы Перми на портале Госуслуг. Используя её учетную запись, злоумышленники дистанционно оформили заём на сумму, превышающую 130 тыс. руб., и похитили перечисленные банком деньги.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что женщина не намеревалась заключать такой договор, не давала банку распоряжений о переводе средств, а электронная подпись, заменяющая её личную подпись, была подделана.

Некоторые обстоятельства, вызывающие вопросы, такие как способ получения кода подтверждения и передача кредитных средств третьим лицам, указывали на возможные мошеннические действия в отношении клиентки. Банк, тем не менее, не принял необходимых мер предосторожности, пренебрегая существующими рисками.

Индустриальный районный суд Перми признал кредитное соглашение между пермячкой и «Альфа-Банком» недействительным. «Альфа-Банк» должен передать в бюро кредитных историй информацию об аннулировании данных по кредитному договору в отношении истца в течение десяти дней после вступления судебного решения в силу. Кроме того, с «Альфа-Банка» взыскано 24 550 руб., незаконно списанных в счёт погашения задолженности, 10 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда и штраф 10 тыс. руб., рассчитанный в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.