Сотрудника пермского предприятия осудят за коммерческий подкуп

Следователь СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против заместителя руководителя отдела пермской организации, занимающейся обслуживанием и надзором в области газовой энергетики. Ему вменяют в вину коммерческий подкуп (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Следствие установило, что в июне 2024 года обвиняемый получил 200 тыс. руб. от директора компании-подрядчика через третье лицо. Это денежное вознаграждение предназначалось для упрощённой процедуры приёмки четырёх кранов, поставленных по контракту между организациями.

Бизнесмен, предложивший взятку, избежал уголовного преследования, так как по своей инициативе сообщил о совершенном преступлении в УФСБ России по Пермскому краю. Ранее посредник в коммерческом подкупе был признан виновным судом. Ему было назначено наказание в виде денежного штрафа.

В настоящий момент следствие располагает необходимым объёмом доказательств, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

