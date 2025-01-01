Пермский трамвай-кафе со 2 октября запускает театральные рейсы Пассажиров ожидают постановки по мотивам произведений Гоголя Поделиться Твитнуть

фото из группы «Romantic Tram Cafe / Трамвай-кафе Пермь»

Пермский трамвай-кафе Romantic Tram Cafe приглашает на театральные рейсы. Как сообщается в группе «Romantic Tram Cafe/Трамвай-кафе Пермь» ВКонтакте, пассажиров ожидают три драматические постановки по мотивам произведений Николая Гоголя, которые представят актеры Театра-Театра.

«Ароматный десерт с нотками свежесваренного кофе, дорога, город, несущийся за окном, время помыслить о вечных вопросах бытия... Каждая сцена — маленькое откровение, полное юмора, мистики и драматургии», — говорится в анонсе мероприятия.

Трамвайные спектакли будут проходить каждый четверг со 2 октября. Отправление запланировано на 18:00, 20:00 и 22:00. Общая продолжительность поездки составит 90 минут, а время, отведенное на представление, — от 30 до 40 минут. Цена билета на эти необычные рейсы выше обычного и составляет 650 руб.

