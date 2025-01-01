Тепличный комплекс в Прикамье продаётся за 125 млн рублей Он находится недалеко от Чайковского Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На платформе «Авито» появилась информация о продаже тепличного комплекса в индустриальной зоне Сутузово в Пермском крае, рядом с объездной трассой Чайковского. Его стоимость составляет 125 млн руб.

В настоящее время производство приостановлено, комплекс находится в стадии консервации. Закрытые теплицы занимают площадь 2,88 га, земельный участок — 22 га, а общая площадь огороженной территории достигает 16 га. Кроме того, имеется недостроенный участок площадью 0,6 га, который позволит расширить производственные мощности до 10 га.

В состав имущественного комплекса входят административное здание, гараж, рассчитанный на 10 автомобилей, водонапорная и насосная станции, складские помещения, овощехранилище, биолаборатории, производственные и вспомогательные здания, а также различные теплицы общей площадью более 19 тыс. кв. м. Территория огорожена железобетонным забором, оборудована контрольно-пропускным пунктом и необходимой инженерной инфраструктурой, включающей водопровод, систему ливневой канализации, дренаж и пожарные водоемы.

В объявлении подчёркивается, что для возобновления деятельности комплекса необходимо установить модульную газовую котельную.

