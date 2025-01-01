Погода на неделе в Пермском крае будет дождливой и прохладной При этом 23 сентября ожидается потепление Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае с 22 по 24 сентября ожидается дождливая погода, а с 25 сентября в регионе наступит похолодание. Об этом сообщает Пермский ЦГМС в своём telegram-канале.

В понедельник, 22 сентября, почти во всём крае пройдёт умеренный дождь, но осадки не затронут юго-западную часть. Порывы ветра составят 7-12 м/с, температура воздуха ночью +6°…+11°, днём — +10°…+15°, на юго-западе +17°…+19°. В Перми ночью пройдёт небольшой дождь, днём будет без осадков. Температура днём +12°…+14°, ночью +9°…+11°.





Во вторник, 23 сентября, ожидается потепление. В Перми температура ночью составит около +12°, днём примерно +20°, на северо-западе +14°…+16°, на юге +18°…+23°. На севере ночью пройдут небольшие дожди, днём осадки будут кратковременными в северной и центральной частях региона, в том числе в Перми. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с.





В среду, 24 сентября, днём на крайнем севере и в южных районах пройдут кратковременные дожди, в Перми вероятны небольшие осадки. Ветер западный 6-11 м/с. В Перми температура воздуха ночью составит +10°, на северо-западе +4…+6°. Днём в краевой столице ожидается около +12°.





Предварительно, с четверга, 25 сентября, в регионе наступит холодная погода.

