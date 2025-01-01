В ходе спецоперации погиб житель Пермского края Иван Дубиков С военнослужащим простятся в Верещагинском округе Поделиться Твитнуть

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб житель Верещагинского округа, военнослужащий мотострелкового батальона Иван Дубиков. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Иван Дубиков родился 4 апреля 1993 года в г. Немал Калининградской области. Позже его семья переехала в Пермскую область, где он окончил Зюкайскую школу. После этого молодой человек работал в строительстве. Когда он оказался на СВО, не уточняется, известно лишь, что мужчина погиб 16 декабря 2024 года.

У военнослужащего остались жена, дочь, отец и две сестры.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования всем родным и близким солдата.

С военнослужащим простятся 22 сентября в Зюкайке. В этот день, в 11:00, пройдёт церемония прощания и траурный митинг по адресу: ул. Пугачёва, 38-15.

