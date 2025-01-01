На севере Прикамья похоронят участника СВО из Гайн Ивана Трушина Он погиб в марте этого года, не прослужив и месяца Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено родственниками погибшего / газета "Парма-Новости"

Стало известно о гибели на СВО 36-летнего Ивана Трушина из п. Усть-Чёрная Гайнского округа. Он служил стрелком в мотострелковом взводе и отдал жизнь, выполняя боевые задачи в районе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает местная газета «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Контракт с Министерством обороны РФ Иван Трушин заключил в начале февраля этого года. Он успел прослужить чуть больше месяца и погиб при исполнении служебного долга 2 марта.

Церемония прощания пройдёт во вторник, 23 сентября. Митинг в память о бойце начнётся в 13:30 в п. Усть-Чёрная (ул. Космонавтов, 8/1).

