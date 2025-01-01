Алёна Бронникова Под Пермью построят дорогу к Фролам от Восточного обхода До конца года будет выполнена планировка территории Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Пермском муниципальном округе запланировано строительство автомобильной дороги от Восточного обхода к д. Плешки и с. Фролы, рядом с участком, где возводится ЖК «Новая Пермь» (ООО «СЗ «Интэска-СТ»). Протяжённость планируемого объекта составит 0,31 км.

Планируемый объект будет двухполосным, третьей категории автодороги. Ширина полосы движения будет 3,5 м, ширина обочины — 5,64/0,5, ширина земляного полотна — 18,28 м.

Краевое минимущества поручило ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования» обеспечить подготовку документации по планировке территории для размещения будущей дороги. Срок выполнения работ — четвёртый квартал 2025 года.

Ориентировочная площадь территории, в отношении которой будет проведена подготовка документации по планировке, составляет 92,1 тыс. кв. м. В её границы вошли 24 земельных участка.

