В налоговой рассказали, каким жителям Пермского края не отправят уведомления Управление начало рассылку уведомлений об уплате налогов за 2024 год

Максим Артамонов

УФНС России по Пермскому краю предупредило о начале массовой рассылки уведомлений жителям региона для уплаты транспортного, земельного, имущественного налога и налога на доходы физлиц за 2024 год. Налогоплательщики получат сообщения почтой России или в электронном виде на порталах налоговой или госуслуг не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты.

Уведомления не направляются тем жителям, у кого отсутствует сумма к уплате налога, исчисленная сумма налога составляет менее 300 руб., или если в момент расчёта налога на Едином налоговом счёте налогоплательщика имеется переплата, достаточная для оплаты.

В управлении отмечают, что размещение уведомлений об уплате налога происходит поэтапно, с постепенным наполнением сервисов. Завершение рассылки писем почтой запланировано на октябрь. Если уведомление не получено, можно получить дубликат при личном обращении в МФЦ или любой налоговый орган региона. Уплатить налоги можно онлайн (через Личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение банка или Госуслуги) или офлайн — в любом банке или отделении Почты России.

За каждый день просрочки уплаты налогов исчисляются пени в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центробанка. В случае неисполнения требования об уплате налога будут приняты процедуры взыскания задолженности в судебном порядке.

