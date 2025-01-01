Пермский суд отказал банку во взыскании кредита, взятого 16 лет назад Пермяк взял в банке 150 тысяч рублей в 2009 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Орджоникидзевский районный суд Перми отказал банку во взыскании старого кредита. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что с иском обратилось ООО «ПКО «Феникс», желающее взыскать с пермяка задолженность по кредитному договору. Пермяк взял 150 тыс. руб. в Русфинанс Банк в 2009 году. Вернуть деньги он должен был в течение 36 месяцев.

Однако мужчина вернул деньги в срок. В 2013 году банк уступил права требования по договору ООО «ЭОС». Эта организация в свою очередь в 2022 году уступило эти права истцу ООО «ПКО «Феникс».





«В сентябре 2024 года истец обратился к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с пермяка задолженности по кредиту. Судебный приказ мировым судьей был выдан, но в ноябре 2024 года отменен на основании поступивших письменных возражений ответчика. В связи с чем ООО «ПКО «Феникс» обратилось в суд с настоящим иском.

Ответчик представил письменное заявление, в котором указал, что истцом пропущен срок исковой давности», — рассказали в суде.





В ходе судебных разбирательств было установлено, что срок исковой давности истёк в январе 2015 года, в то время как истец обратился за выдачей судебного приказа в 2024 году. С настоящим иском ООО «ПКО «Феникс» также обратилось с пропуском срока в 2025 году.





Суд отказал организации во взыскании средств.

