Пермь сковали девятибалльные пробки Тяжелее всего ситуация в Мотовилихинском районе

Вечером 19 сентября Пермь сковали девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс карты».

Так, сложнее всего ситуации на улицах Уинская, Уральская, Соликамская, КИМ. Также встряли в пробки и те, кто проезжает по улицам Старцева, Юрша и по бульвару Гагарина. Как сообщают читатели «Нового компаньона», серьёзные заторы и на улицах Революции и Островского.

Сложная дорожная ситуация и на улицах Попова, Ленина, Пушкина. Из-за долгого ожидания пермяки стали даже выходить из автобусов, предпочитая идти пешком.

