Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском музыкальном колледже — новое руководство Анну Жарову на посту директора сменил Овик Григорян

Овик Григорян

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Министерство культуры Пермского края не продлило контракт с директором Пермского музыкального колледжа Анной Жаровой. В новом учебном году учреждение возглавил пианист Овик Григорян.

Как сообщается в краевом минкульте, «Овик Овикович Григорян — выпускник этого учебного заведения, обладающий глубокой преданностью музыкальным традициям и современным видением развития. Он получал образование в ведущих вузах страны, стажировался у выдающихся профессоров и имеет значительный практический опыт реализации масштабных культурных проектов».

На представлении нового руководителя коллективу учредители объяснили смену директора необходимостью изменить формы работы колледжа, перевести его на принципы проектной деятельности.

По информации «Нового компаньона», Анне Жаровой было предложено место заместителя директора, от которого она отказалась.

Овик Григорян — солист оркестра Пермского театра оперы и балета, известный по участию в важных театральных проектах. Так, он исполнял концерт для рояля с оркестром (для левой руки) Равеля в балете Юрия Посохова «Медея», партию органа в опере Бриттена «Река Кёрлью» и другие важные музыкальные партии. Кроме того, он является руководителем музыкального фестиваля «Пермская камерата». По информации из Пермского театра оперы и балета, Григорян останется солистом оркестра, хотя будет вынужденно работать в меньшем объёме.

Пермский музыкальный колледж — одно из старейших профильных образовательных учреждений Урала. В 2024 году он отметил 100-летие.





