В экопарке «Легенды Вишеры» в Прикамье установят видеонаблюдение Камеры в парке появятся летом 2026 года

Фото: заповедник «Вишерский»

В экопарке «Легенды Вишеры», расположенном на территории заповедника «Вишерский» в Пермском крае, будут установлены камеры видеонаблюдения. Как сообщается в соцсетях заповедника, мера направлена на безопасность природы и посетителей парка. Запись будет вестись круглосуточно.

Администрация «Вишерского» отмечает, что эта мера вынужденная: «Во время посещений не все посетители ведут себя уважительно по отношению к природе и другим посетителям. Бывает и так, что во время прогулок от избытка энергии гости ломают информационные баннеры, тренируют удары на объектах, расположенных в экопарке, или банально мусорят, используя при этом парк как место для вечернего пикника. У последующих посетителей при этом создается впечатление, что в парке небезопасно».





Установка камер запланирована на лето 2026 года. Сейчас авторы проекта ведут работу с подрядчиками, определяют локации для камер, а также разрабатывают алгоритм работы видеонаблюдения.

