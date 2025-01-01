В Прикамье прокуратура принудила кудымкарских чиновников снести 12 аварийных домов Местная администрация исполнила решение надзорного ведомства только после решения суда Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Кудымкаре на основании прокурорского обращения ликвидированы 12 ветхих зданий, представлявших опасность для населения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что после обращения прокурора Кудымкара в судебные инстанции было вынесено решение, обязывающее местные власти ограничить доступ к 12 находящимся в аварийном состоянии домам. Ранее из этих зданий выселили всех жильцов.

Однако муниципалитет добровольно не выполнил предписание надзорного органа. Только после того как прокурор направил исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда, городская администрация заключила контракт на проведение необходимых работ.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В итоге все опасные постройки были демонтированы.

