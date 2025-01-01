На СВО погиб уроженец Прикамья Константин Четин Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено родственниками / "Парма-Новости"

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб 38-летний уроженец Кудымкара Константин Четин. Об этом сообщает местное издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников бойца.

Константин Четин родился в Кудымкаре, но позже переехал жить в Воронеж, где 1 февраля подписал контракт с Минобороны РФ и ушёл на СВО. Мужчина погиб 24 июля этого года. Обстоятельства гибели не уточняются.

С военнослужащим простятся 23 сентября. Прощание начнётся в 12:00 у морга Кудымкара. После этого состоится траурный митинг. Затем всех пригласят на поминальный обед в кафе «Парма».

