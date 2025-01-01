В Прикамье идёт дополнительный отбор на предоставление гранта «Агростартап» Заявки принимаются до 29 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В Пермском крае из 47 заявок, поступивших на предоставление гранта «Агростартап», отобрано 14 лучших проектов. В настоящее время министерство агропромышленного комплекса Прикамья проводит дополнительный отбор, подать заявку на который можно до 29 сентября 2029 года.

В ведомстве напоминают, что отбор проходит на конкурсной основе. Для участия в нём представителям крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам необходимо разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. Проекты-победители получают гранты в размере от 1,5 до 3,5 млн руб.

«За годы существования этого механизма минагро поддержало более ста проектов в самых различных областях: от традиционных направлений молочного или мясного животноводства до достаточно экзотических проектов. Например, по разведению улиток или выращиванию ягод и других плодовых растений», — объясняет министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Так, одним из победителей прошлого года стала Елена Мельникова из Осинского округа. Она реализует проект по выращиванию садовой земляники.

На начальном этапе предприниматель взяла в аренду поле рядом с домом, была подготовлена земля, заложен фундамент под теплицу. Из техники имелись в распоряжении трактор МТЗ-60, плуг, измельчитель веток, автомобиль «газель-фермер», а также небольшая площадка с саженцами плодовых и декоративных культур.

На средства гранта «Агростартап» Елена Мельникова приобрела теплицц площадью 600 кв. м и закупила современные сорта земляники и посадочный материал высокого качества.

«Всё это позволило ускорить развитие своего питомника и начать реализацию планов по производству качественной ягоды. В этом году мы уже сняли несколько урожаев и расширили свой бизнес. Решила принять участие в конкурсе «Агростартап», потому что увидела в этом хорошую возможность для развития своего бизнеса в сфере сельского хозяйства», — рассказала она.

Добавим, что поддержка сельхотоваропроизводителей ведётся в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.