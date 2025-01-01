Сервис «Яндекс.Лавка» в Перми подозревают в нарушении закона о рекламе Возбуждено административное дело Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В Перми сервис «Яндекс.Лавка» подозревается в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает Пермское УФАС.

Отмечается, что в рекламе онлайн-магазина покупателям предлагали скидку на приобретение товаров через мобильное приложение сервиса. Она предоставлялась при введении промокода. В рекламе сообщалось, что акцией можно воспользоваться и в Перми.





Житель Перми не смог ввести промокод, а в сервисе появилось сообщение, что акция не действует на территории города. Претензия в службу поддержки осталась без ответа.





«Закон запрещает указывать в рекламе не соответствующие действительности сведения о цене товара, порядке его оплаты, размере скидок и других условиях приобретения товара», — пишет УФАС.





Против ООО «Яндекс.Лавка» возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе. Компании грозит административная ответственность.

