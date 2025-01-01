В Перми появится региональная площадка студенческого медиацентра Минобрнауки РФ Она будет называться «Голос Пармы» Поделиться Твитнуть

В Пермском политехе 26 и 27 сентября состоится открытие регионального представительства студенческого медиацентра, инициированного Минобрнауки России. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минобра.

Событие развернётся в формате двухдневного медиафорума, открытого для студентов всех высших учебных заведений Прикамья. В программе — интерактивные стратегические сессии и практические занятия от свыше 30 признанных медиапрофессионалов федерального и регионального уровней.

«Студенческий медиацентр Минобрнауки России» — это проект, запущенный министерством в 2021 году. Его основная задача — стимулирование развития студенческих медиа в университетах России для поддержки медийных начинаний, раскрытия потенциала и совершенствования профессиональной подготовки студентов с целью успешного построения карьеры в сфере журналистики и медиакоммуникаций.

Сейчас этот проект охватывает общенациональную сеть региональных представительств, объединяющую 33 субъекта РФ и более 1500 медиаспециалистов. Каждая площадка учреждается на базе определённого университета и становится катализатором роста местной медиаиндустрии.

В Пермском крае на базе ПНИПУ будет создана 34-я региональная площадка студенческого медиацентра Минобрнауки России, получившая название «Голос Пармы».

Принять участие в медиафоруме можно по предварительной регистрации. Она продлится до 20 сентября. Количество мест на форум ограничено.





