Суд отказал пермскому ДК Солдатова в отсрочке по устранению нарушений Во дворце устарели системы оповещения и эвакуации

Ирина Молокотина

Суд не удовлетворил просьбу ДК Солдатова о продлении срока для устранения нарушений, об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В июне 2024 года надзорные органы провели проверку в МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова», обнаружив нарушения в области антитеррористической защиты и пожарной безопасности. В частности, была отмечена необходимость замены автоматической системы противопожарной сигнализации, а также систем оповещения и эвакуации. Установленные ещё в 2010 году технические средства охранно-пожарной сигнализации подлежат замене, поскольку их срок эксплуатации истёк в 2020 году.

С иском о немедленном устранении нарушений надзорные органы обратились в Свердловский районный суд Перми. Суд, изучив дело и определив необходимые сроки и объёмы работ, обязал МАУК «Пермский городской ДК им. А.Г. Солдатова» устранить нарушения до 31 декабря 2025 года.

Не приняв установленные сроки, руководство дворца подало апелляцию в Пермский краевой суд. Организация считает, что более приемлемым сроком для выполнения работ является 30 июня 2028 года, добавив, что оборудование в надлежащем состоянии и регулярно обслуживается.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не нашла оснований для изменения сроков исполнения и подтвердила решение нижестоящей инстанции. Апелляционный суд подчеркнул, что данное учреждение предоставляет услуги населению и привлекает большое количество посетителей, следовательно, обязано соблюдать все меры безопасности. Ключевые системы, обеспечивающие защиту в случае бедствия, устарели и могут оказаться неэффективными. Хотя на данный момент система функционирует, проверка её работоспособности в условиях пожарной ситуации не проводилась, что создаёт потенциальную опасность для посетителей и сотрудников.

Решение Свердловского райсуда Перми осталось без изменений, апелляционная жалоба МАУК «ПГДК им. Солдатова» отклонена.

