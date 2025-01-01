Семьи в Прикамье могут получить выплату при покупке или строительстве жилья Поделиться Твитнуть

В Пермском крае семьи, соответствующие критериям программы «Молодая семья», имеют право на получение финансовой помощи от государства для приобретения или строительства собственного жилья, об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития Прикамья.

В ведомстве напомнили, что в регионе действуют федеральные и региональные программы поддержки молодых семей. В рамках федеральной программы молодым семьям может быть предоставлена выплата в 30-35% от стоимости жилья. Региональная программа предусматривает выплату в размере 15%.

Для участия в программе необходимо, чтобы возраст супругов (или единственного родителя) не превышал 35 лет, семья нуждалась в улучшении жилищных условий и имела собственные денежные средства.

Полученные выплаты могут быть использованы для различных целей, таких как внесение первоначального взноса по ипотеке, погашение ипотечного кредита, покупка жилья, участие в жилищно-строительном кооперативе, долевое строительство, а также реконструкция или завершение строительства частного дома (только в рамках региональной программы).

Документы для участия в программе принимаются в органах местного самоуправления по месту регистрации или в многофункциональных центрах. На сайте Министерства социальной политики Пермского края (minsoc.permkrai.ru) доступна возможность отслеживания статуса заявки и позиции в очереди.

Многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции имеют приоритетное право на получение социальной выплаты по федеральному направлению программы.









