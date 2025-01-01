В Прикамье водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе Полазна—Чусовой Мужчина пытался совершить обгон, но в итоге погиб Поделиться Твитнуть

В пятницу, 19 сентября, на трассе Полазна—Чусовой водитель автомобиля «Лифан» устроил массовое ДТП, в котором погиб сам.

Как рассказали «Новому компаньону» в Госавтоинспекции Пермского края, за рулём иномарки был мужчина 1984 г.р. Он ехал на своей иномарке из Чусового. По предварительным данным, около 8:40 на 27 км автодороги водитель, совершая обгон, врезался во встречный автомобиль «Форд Транзит», за рулём которого был шофёр 1992 г.р.

Сила удара оказалась настолько велика, что «Лифан» буквально разорвало на части. Обломки разлетелись в разные стороны: одна часть попала в «Лексус», ехавший позади «Форда», а другая — в «Хендай Солярис», следовавший за «Лифаном», отметили в ведомстве.

Водитель «Лифана» скончался на месте происшествия, а водителю «Форда» оказали оперативную медицинская помощь.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все детали и причины случившегося.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.