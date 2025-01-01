В Пермском крае женщины чувствуют себя счастливее мужчин Люди с высшим образованием чаще критически воспринимают жизнь Поделиться Твитнуть

фото: drobotdean

freepik.com

Согласно исследованию SuperJob, 77% пермяков испытывают чувство счастья в той или иной мере. Четверть опрошенных заявляют об абсолютном счастье, а чуть больше половины (53%) склонны к позитивной оценке своего состояния. Около 23% респондентов ощущают себя несчастными, при этом лишь малая часть (6%) категорически отрицают ощущение счастья.

Среди женщин доля однозначно счастливых несколько выше (28%), чем среди мужчин (19%). В категории «скорее счастливы» также лидируют женщины — 55% против 50% у мужчин.

Наиболее оптимистично настроена возрастная группа 35-45 лет, где каждый третий участник опроса (34%) чувствует себя абсолютно счастливым.

Материальное благосостояние явно влияет на восприятие жизни. Среди жителей Перми с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц насчитывается 29% абсолютно счастливых людей, в то время как среди тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель составляет 20%.

Любопытно, что среди респондентов с высшим образованием процент абсолютно и просто счастливых ниже, чем среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование.

Семейные люди ощущают себя более счастливыми, чем одинокие: 27% состоящих в браке абсолютно счастливы, по сравнению с 20% не состоящих. Наличие детей также положительно сказывается на ощущении счастья: 30% родителей чувствуют себя абсолютно счастливыми против 19% среди бездетных.

Интересно, что среди тех, кто работает удаленно или является безработным, процент абсолютно счастливых выше, чем среди работников, занятых на территории работодателя.

Среди безработных также выше доля тех, кто чувствует себя абсолютно несчастными.

