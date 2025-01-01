Акция «Плати — не ПЕНЯй!» уже собрала 130 тысяч участников в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Для жителей Перми, Березников, Чайковского, Лысьвы и Краснокамска — клиентов Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» — есть уникальная возможность начать осень с чистого листа! Как в детстве мы с трепетом ждали первого звонка, чтобы перевернуть страницу старой тетради и начать новую историю, так и сейчас можно встретить осень с обновлённым балансом, участвуя в акции «Плати — не ПЕНЯй!».

Что вы получаете?

— Полное освобождение от пеней (кроме судебных решений);

— избавление от долгов за тепло и горячую воду;

— спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Успейте до 30 сентября 2025 года:

— оплатить счета за август;

— погасить указанную в квитанции задолженность;

— забыть о неприятных напоминаниях.

Как это сделать?

Проще простого! Выбирайте любой удобный способ:

— сканируйте QR-код с квитанции;

— переводите через банковское приложение;

— оплачивайте в банкомате;

— используйте сайт расчётно-кассового центра.

«Мы хотим помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, у кого-то были существенные причины для просрочки платежа. Давайте вместе сделаем шаг к финансовому комфорту и стабильности!» — призывает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Не позволяйте долгам расти с наступлением холодов! Наши специалисты разработали эту акцию специально для вас, чтобы вы могли встретить осень без финансовых забот. Действуйте прямо сейчас! Освободите себя от долгов и пеней. Ваш комфорт — наша забота!

Все подробности и способы оплаты на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U93uUUAcbLsFqnZSUv1tQwJhzQUPA6EPMLtV7rmfPH9mY4V97SP

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.