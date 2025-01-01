Годовая инфляция в Прикамье замедлилась до 9,25% Но всё ещё превышает общероссийский уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в августе 2025 года, согласно информации, предоставленной Росстатом, зафиксировано уменьшение уровня цен на 0,20% по сравнению с июлем. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 9,25%, но она всё равно превышает общероссийский показатель в 8,14%, сообщили в Отделении Пермь Банка России.

В течение августа наблюдалось общее снижение стоимости продуктов питания. Это обусловлено увеличением поставок свежих овощей и фруктов, что привело к росту их доступности для потребителей. В то же время, непродовольственные товары продемонстрировали тенденцию к удорожанию, что связывают с недостаточным увеличением производства при возросшем потребительском спросе. Снижение цен на услуги объясняется уменьшением интереса к внутреннему туризму и отдыху.

В августе, по сравнению с предыдущим месяцем, ценовое давление в регионе ослабло. Замедление темпов роста цен (с исключением сезонности) обусловлено благоприятными результатами сбора урожая плодоовощной продукции. Дополнительным фактором явилось снижение спроса на некоторые импортные товары и услуги в сфере внутреннего туризма.

В России в целом годовой уровень инфляции продолжает показывать тенденцию к снижению, однако по-прежнему значительно превышает целевой показатель. Центральный Банк Российской Федерации намерен придерживаться строгой монетарной политики, необходимой для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.