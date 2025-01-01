Зарплаты мировых судей в Пермском крае проиндексируют на 5,8% Увеличение планируется с 1 июля 2026 года Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В Пермском краевом суде прошло собрание Совета судей Пермского края, на котором основным вопросом стало утверждение проекта бюджета для Агентства по делам юстиции и мировых судей региона на 2026 год. Проект касается финансового обеспечения работы мировых судей и заработной платы их сотрудников, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Татьяна Журавлева, председатель Совета судей, подчеркнула, что создание квалифицированного и стабильного корпуса судей, а также улучшение условий для работы мировых судей — ключевые аспекты эффективного функционирования судебной системы. Это, по её мнению, будет способствовать улучшению качества правосудия, осуществляемого мировыми судьями.

Как сообщил руководитель Агентства Игорь Веснин в своём докладе о главных параметрах бюджета и приоритетах распределения финансов, фактический бюджет был увеличен. С 1 апреля 2025 года зарплата была проиндексирована на 9,5%, а с 1 июля 2026 года ожидается индексация на 5,8%. Кроме того, в течение года более 80 мировых судей пройдут курсы повышения квалификации на базе Российского государственного университета.

Проект бюджета получил одобрение от Совета судей.

