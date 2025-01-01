На улучшение жилищных условий в 2025 году средства маткапитала направили 6690 семей Прикамья На эти цели выделено более 164 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самым востребованным направлением средств маткапитала среди жителей Прикамья является улучшение жилищных условий. С этой целью деньги использовали 6690 семей региона, а Отделение СФР по Пермскому краю направило на эти цели свыше 164 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что с начала 2025 года при распоряжении материнским капиталом на приобретение или реконструкцию жилого дома или его части, а также компенсацию затрат на строительство дома необходимо получить заключение о том, что жильё признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. В целом же за всё время действия программы жилищные условия за счёт сертификатов улучшили более 229 тыс. семей Прикамья.

На втором месте по популярности использования средств материнского капитала в Пермском крае является образование — на эти цели Отделение СФР по Пермскому краю перечислило свыше 164 млн руб., а воспользовались этим правом с начала 2025 года 2399 семей Прикамья. Единовременную выплату из средств материнского капитала получают с начала текущего года 5,6 тыс. семей, сумма выплат составляет более 919 млн руб.

Напомним, при остатке суммы менее 10 тыс. руб. материнский капитал можно получить в виде единовременной выплаты.

