На улучшение жилищных условий в 2025 году средства маткапитала направили 6690 семей Прикамья
На эти цели выделено более 164 млн рублей
Самым востребованным направлением средств маткапитала среди жителей Прикамья является улучшение жилищных условий. С этой целью деньги использовали 6690 семей региона, а Отделение СФР по Пермскому краю направило на эти цели свыше 164 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Отметим, что с начала 2025 года при распоряжении материнским капиталом на приобретение или реконструкцию жилого дома или его части, а также компенсацию затрат на строительство дома необходимо получить заключение о том, что жильё признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. В целом же за всё время действия программы жилищные условия за счёт сертификатов улучшили более 229 тыс. семей Прикамья.
На втором месте по популярности использования средств материнского капитала в Пермском крае является образование — на эти цели Отделение СФР по Пермскому краю перечислило свыше 164 млн руб., а воспользовались этим правом с начала 2025 года 2399 семей Прикамья. Единовременную выплату из средств материнского капитала получают с начала текущего года 5,6 тыс. семей, сумма выплат составляет более 919 млн руб.
Напомним, при остатке суммы менее 10 тыс. руб. материнский капитал можно получить в виде единовременной выплаты.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.