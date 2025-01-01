Фестиваль «Расписная суббота» в Прикамье состоится в трёх локациях Он будет проходить с 19 по 21 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: медиацентр Пермского дома народного творчества «Губерния»

В пятницу, 19 сентября, в Пермском крае начинается фестиваль народной росписи «Расписная суббота» (0+). В этом году он будет проходить в трёх местах: ПДНТ «Губерния» в краевой столице, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и в Кудымкаре.

Центральное событие фестиваля — конкурс профессионального мастерства среди художников народных росписей, на который приедут участники из самых разных регионов России. Первый этап конкурса пройдёт в ПДНТ «Губерния» — художники будут расписывать вёсла-правила. Как рассказывают в пресс-службе «Губернии», известны только два таких объекта, один из которых хранится в Березниках, а другой — во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве.

Также в первый день фестиваля лекцию о вёслах-правилах прочитает профессор Александр Черных, пройдут лекции и мастер-классы художников народных промыслов, «Капустные помочи» в музыкальном формате — музыканты проекта «О.Р.З.А» представят «Капустную сюиту».

Фестиваль продолжится 20 сентября в «Хохловке». Все желающие смогут попасть на уроки к участникам конкурса «Расписная суббота», а также при поддержке Почты России отправить открытку в любую точку мира. Запланирована большая музыкальная программа с участием коллективов из разных территорий Прикамья, игры, представления народного театра и многое другое.

Итоги «Расписной субботы» подведут 21 сентября в Кудымкаре. Событие будет посвящено 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Здесь участников конкурса профмастерства познакомят с творчеством известнейшего художника Петра Субботина-Пермяка, проведут арт-хакатон, ведущей которого станет дизайнер из Якутска Александра Захарова, а также определят и наградят победителей.

