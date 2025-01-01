В Пермском округе завершено строительство детсада на 160 мест Он откроется в конце сентября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В селе Башкултаево Пермского округа завершилось строительство нового детского сада, который уже прошёл все необходимые межведомственные проверки и готовится принять своих воспитанников в конце сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, трехэтажное здание рассчитано на 160 дошкольников. В нём оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями и игровыми комнатами, пищеблок и медицинский блок, актовый зал.

На базе нового дошкольного образовательного учреждения, в центре «Народная мозаика», планируется проводить авторские развивающие программы, направленные на знакомство с традициями, обычаями и культурой народов Прикамья. Кроме того, в специально оборудованных пространствах дети будут знакомиться с техническими специальностями, профессиями в сфере здравоохранения, спорта и творчества.

По словам главы Пермского округа Ольги Андриановой, проект строительства нового детского сада реализован при поддержке губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и правительства региона.

«Для нас крайне важен не просто ввод объекта в эксплуатацию, а создание качественной, содержательной образовательной среды. Этот детский сад позволит не только решить вопрос доступности дошкольного образования для молодых семей Башкултаево, но и даст детям прекрасные возможности для раскрытия своих способностей», — отметила глава округа.

