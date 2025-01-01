Летом в лагерях Прикамья отдохнуло более 140 тысяч детей Работала 961 организация отдыха и оздоровления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги летней оздоровительной кампании 2025 года. По данным ведомства, в лагерях региона отдохнуло свыше 140 тыс. детей.

Как сообщают в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, летом в Прикамье работала 961 организация отдыха и оздоровления, включая 795 лагерей с дневным пребыванием, 106 лагерей труда и отдыха, 54 загородных оздоровительных лагеря и 6 палаточных лагерей.

В этом году по федеральной программе модернизации лагерей в Чернушинском округе были построены два модульных корпуса на 49 мест каждый в лагере «Чайка», а также проведён капитальный ремонт пищеблока в лагере «Лесная сказка» в Соликамске.

В ведомстве подчёркивают, что все организации работали при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Несанкционированных лагерей выявлено не было.

Также во всех лагерях проходили плановые проверки и профилактические визиты. Специалисты Роспотребнадзора исследовали на микробиологические и санитарно-химические показатели воду, на показатели микробиологической безопасности и соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза — пищевые продукты и продовольственное сырьё.

За выявленные нарушения по итогам проверок в отношении ответственных лиц приняты меры административного воздействия.

