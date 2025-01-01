В 2025 году сертификаты на маткапитал в проактивном режиме получили 7428 семей Прикамья А с начала действия программы — свыше 85 тысяч жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в беззаявительном порядке сертификаты на материнский капитал оформили почти 7,5 тыс. семей Пермского края. А в целом с начала действия программы электронный документ в проактивном режиме получили свыше 85 тыс. жителей региона. Такие данные приводит Отделение СФР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что проактивно сертификаты оформляются на основе полученных сведений о рождении детей из органов ЗАГС. Электронный сертификат в течение пяти рабочих дней приходит в личный кабинет матери на портале «Госуслуги». Если по каким-либо причинам женщина не может получить материнский капитал, право на выплату переходит к отцу ребёнка. Отметим, что также через портал родители могут выбрать форму использования материнским капиталом.

«Сертификат на материнский капитал оформляется при рождении первого и второго ребёнка в семье, а также последующих детей в том случае, если ранее право на материнский капитал не возникало. Материнский капитал могут получить лица, имеющие российское гражданство на момент рождения ребенка, являющегося также гражданином Российской Федерации», — объясняют в Отделении.

Напомним, с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на первого рождённого или усыновлённого ребёнка составляет 690 266,95 руб., доплата при рождении второго малыша — 221 895,14 руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, семья имеет право на выплату в размере 912 162,09 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.