Пермский учёный назвал наиболее эффективные меры борьбы с уссурийским полиграфом Заражённые деревья необходимо вырубать и сжигать

фото: Алексей Сметкин

Избавиться от жука-полиграфа, поражающего пихты в Пермском крае, можно несколькими способами, такими, например, как обработка пестицидами или прививки деревьям. Но наиболее эффективным является вырубка заражённых деревьев. Об этом сайту perm.aif.ru рассказал учёный, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Виктор Ефимик.

При этом, по словам учёного, вырубленные деревья необходимо сжигать, чтобы жук не мог перебраться на соседние пихты, а погиб. Отметим, что использовать поражённые деревья в коммерческих целях строго запрещено — нарушение карается серьёзным штрафом.

Виктор Ефимик отметил также, что для соблюдения баланса после вырубки деревьев необходимо производить посадку новых.

«Вскоре природа сама адаптируется, более сильные пихты выживут», — объяснил он.

Ефимик отмечает, что в новых территориях, к которым относится и Пермский край, полиграф предпочитает сибирскую пихту, тогда как лесные массивы состоят из множества различных деревьев, и поэтому даже при вырубке отдельных пород сам лес удастся сохранить. Так, в некоторых регионах, которые жук атакует уже на протяжении десятилетия, больные деревья вырубают, здоровые же при этом сохраняют популяцию.

Напомним, по данным министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в настоящее время вредитель зарегистрирован уже в 24 муниципальных образованиях региона. Ранее его присутствие отмечалось лишь в трёх округах: Пермском, Нытвенском и Добрянском.

