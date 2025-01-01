В поддержку лесов телебашня в Перми включит зелёную подсветку Акция запланирована на 21 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 21 сентября, с 20:00 до полуночи на главное пермской телебашне будет включена архитектурно-художественная подсветка. Как сообщает филиал РТРС «Пермский КРТПЦ», башня окрасится в зелёный в поддержку всероссийской акции «Сохраним лес».

Ежегодная акция по восстановлению лесов реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие» и призвана привлечь внимание общественности к теме бережного отношения к лесным ресурсам, лесовосстановления и сохранения углеродного баланса.

В Прикамье старт седьмому сезону акции был дан в рамках открытия Центра экологической культуры. Более 30 человек, в число которых вошли общественники, представители власти и сотрудники лесничеств, высадили на территории ООПТ «Черняевский лес» 25 саженцев ели, 5 кедров и 5 лиственниц. Аллея была заложена в память о военных корреспондентах, погибших при исполнении профессионального долга.

В целом в стране в 2025 году планируется высадить 70 млн деревьев.

